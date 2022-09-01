«Замыкать строй будут самые лицемерные»: после возвращения Пугачевой и Меладзе критик высказался о беглецах

Культобозреватель сайта «Абзац» Анатолий Сушко после возвращения Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе в Россию поделился своими размышлениями об остальных беглецах, остающихся за границей. Он убежден, что даже громко хлопнувшие дверью и поливающие грязью страну вернутся, стоит лишь подождать.

«Пугачева с ноги вернулась, Меладзе дает концерты в московских клубах, и прочие их коллеги начали писать посты о том, как же они соскучились по деньга… простите, по Родине. Причем мы наблюдаем очевидную закономерность — чем тише и меньше человек говорил гадостей о России, тем раньше он пытается приехать обратно. А значит замыкать строй, видимо, будут самые отпетые и лицемерные», - высказался критик.

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Напомним, Алла Пугачева уехала из страны в марте, и если бы не фото из аэропорта, сделанные папарацци, никто бы не узнал, что Примадонна покинула страну. В конце августа звезда вернулась, правда, одна, без мужа, который очень резко высказался против происходящего.