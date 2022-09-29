«Замотала детей»: Аллу Пугачеву раскритиковали в пух и прах в Сети из-за ее отъезда в Израиль

Алла Пугачева в этом году отметила 73-летие. Она уже не дает концерты, но ее полюбила публика так сильно, что обсуждает каждый ее шаг.

Многие восхищаются ее детьми Лизой и Гарри, которые в свои девять лет поют, учат несколько языков, играют на пианино. В этом году артистка впервые за долгое время уехала в Израиль, а потом в Юрмалу с семьей. Только в конце лета она вернулась.