Заморозила яйцеклетки, наняла сваху: Семенович рассказала, как пытается выйти замуж

Увы, но пока построить ячейку общества ей не удалось, звезда признает, что сразу рассматривает мужчин, как потенциальных отцов, которые должны нести ответственность за семью. Она не желает жить с мужчиной, который меньше нее зарабатывает и ниже нее по статусу.

42-летняя Анна Семенович уже успела заморозить свои яйцеклетки, ведь период поиска партнера может затянуться. К тому решила больше не полагаться на судьбу и обратилась к профессиональной свахе.

«Она еще крутой психолог, поэтому подбирает людей по психотипу. Очень много мужчин постоянно работают, им некогда ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда?» - цитирует Семенович сайт КП.