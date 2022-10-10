Заморозила яйцеклетки, наняла сваху: Семенович рассказала, как пытается выйти замуж

Певица Анна Семенович даже не пытается делать вид, что ей прекрасно живется одной. Она придерживается традиционных ценностей и уверена, что без мужа и детей она не будет по-настоящему счастливой.
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Увы, но пока построить ячейку общества ей не удалось, звезда признает, что сразу рассматривает мужчин, как потенциальных отцов, которые должны нести ответственность за семью. Она не желает жить с мужчиной, который меньше нее зарабатывает и ниже нее по статусу.
42-летняя Анна Семенович уже успела заморозить свои яйцеклетки, ведь период поиска партнера может затянуться. К тому решила больше не полагаться на судьбу и обратилась к профессиональной свахе.
«Она еще крутой психолог, поэтому подбирает людей по психотипу. Очень много мужчин постоянно работают, им некогда ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда?» - цитирует Семенович сайт КП.