Замок-призрак? Вскрылись странности с роскошным особняком Галкина и Пугачевой в Грязи

О роскошном замке Алла Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь наслышана вся страна. Построил телеведущий особняк 10 лет назад, но сейчас вскрылись странные подробности о нем.

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Замка Галкина и Пугачевой по документам не существует. Потому что недвижимость не имеет кадастрового номера, адреса тоже нет. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Специалист по недвижимости объяснил, почему такое возможно.

«Такое бывает в нескольких случаях: например, когда межевание участка делали давно, еще в «нулевых», либо не делали вовсе», - цитирует эксперта по недвижимости сайт. – «Вот и получается казус: на деле замок стоит, занимает огромную площадь, все желающие могут его увидеть. А по документам – «призрак»: его как будто и нет».

Наличие в собственности такого «призрака» выгодно: вся информация об объекте, его праве собственности и цене недоступна посторонним на сайте Росреестра.

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