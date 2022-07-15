Замок Галкина никому не достанется

Пока Максим Галкин и Алла Пугачева прохлаждаются в Юрмале после четырех месяцев жизни в Израиле, за его замком в деревне Грязь, по слухам, ухаживают работники.

Неоднократно в Сети обсуждали будущее элитного строения, стоимость которого оценивают в 10 млн долларов. Некоторые предполагают, что у шоумена замок попросту отберут. Другие хотят, чтобы дом был просто продан.