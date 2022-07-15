Замок Галкина никому не достанется

Пока хозяин в отъезде, за домом присматривают работники.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Пока Максим Галкин и Алла Пугачева прохлаждаются в Юрмале после четырех месяцев жизни в Израиле, за его замком в деревне Грязь, по слухам, ухаживают работники.

Неоднократно в Сети обсуждали будущее элитного строения, стоимость которого оценивают в 10 млн долларов. Некоторые предполагают, что у шоумена замок попросту отберут. Другие хотят, чтобы дом был просто продан.

Замок Галкина в деревне Грязь. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Согласно закону, конфисковать недвижимость можно лишь в том случае, если его владелец – преступник, например, коррупционер. Во всех остальных случаях сделать это не возможно. Об этом «Абзацу» рассказал зампредседателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

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