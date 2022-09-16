Заметно подросла: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана вместе со старшей дочкой Этель

Ставшие родителями двух дочерей в довольно зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим тихим счастьем.

Пара транслирует свою радость поклонникам, делясь снимками в компании своих очаровательных наследниц и показывая Этель и Клару на фото и видео.

Ирина Млодик обожает запечатлевать дочек в компании их пожилого папы Эммануила Виторгана. И это всегда выглядит очень трогательно.