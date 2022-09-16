Заметно подросла: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана вместе со старшей дочкой Этель

Супруга Эммануила Виторгана поделилась теплым кадром мужа с наследницей.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети

Ставшие родителями двух дочерей в довольно зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим тихим счастьем.

Пара транслирует свою радость поклонникам, делясь снимками в компании своих очаровательных наследниц и показывая Этель и Клару на фото и видео.

Ирина Млодик обожает запечатлевать дочек в компании их пожилого папы Эммануила Виторгана. И это всегда выглядит очень трогательно.

На этот раз Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана со старшей дочкой Этель. Судя по всему, кадр был сделан на даче.

Эммануил Виторган приобнял хорошенькую Этель, а та расцвела в улыбке рядом с именитым и любящим папой.

Эммануил Виторган с дочкой Этель. Фото: соцсети

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«Папа и дочь», — подписала трогательный семейный кадр Ирина Млодик.

Поклонники восхитились снимком, заявив, что Этель заметно подросла за минувшее лето.

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