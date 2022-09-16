Заметно подросла: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана вместе со старшей дочкой Этель

Ставшие родителями двух дочерей в довольно зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган наслаждаются своим тихим счастьем.
Пара транслирует свою радость поклонникам, делясь снимками в компании своих очаровательных наследниц и показывая Этель и Клару на фото и видео.
Ирина Млодик обожает запечатлевать дочек в компании их пожилого папы Эммануила Виторгана. И это всегда выглядит очень трогательно.
На этот раз Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана со старшей дочкой Этель. Судя по всему, кадр был сделан на даче.
Эммануил Виторган приобнял хорошенькую Этель, а та расцвела в улыбке рядом с именитым и любящим папой.
Эммануил Виторган с дочкой Этель. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Папа и дочь», — подписала трогательный семейный кадр Ирина Млодик.
Поклонники восхитились снимком, заявив, что Этель заметно подросла за минувшее лето.