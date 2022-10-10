Заметно подрос: Регина Тодоренко показала трехмесячного сынишку от Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко отпраздновала маленькую дату своего второго сына Мира. В соцсети звезда опубликовала кадры веселья в честь 3 месяцев со дня рождения малыша.
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Мама, папа и старший сын звезд Майкл окружили кроху любовью и заботой, одарили подарками и преподнесли тортик. Виновника торжества не спускали с рук – Тодоренко не может надышаться новорожденным и старается всегда быть рядом.
«Мы любим тебя, Мир! Ты – наше счастье!» - написала Тодоренко.
Мальчик заметно подрос, стал брюнетом – у него уже объемная шевелюра. Напомним, родила Тодоренко в США, куда летала всей семьей. Причем, процесс был домашним – малыш появился на свет в бассейне с водой, а свидетелями стали не только муж, но и трехлетний старший сын.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети