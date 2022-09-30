Заметна издалека: Барановская предстала на митинге-концерте в кипенно-белом пальто и алом бадлоне

Юлия Барановская стала ведущей праздничного мероприятия на Красной площади.
Юлия Барановская.

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

На Красной площади состоялся митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда», посвященный присоединению к России Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Об этом, напомним, подписал соответствующий договор Владимир Путин 30 сентября.

Перед собравшимися россиянами выступили Николай Басков, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие.

Ведущая мероприятия Юлия Барановская вышла к зрителям в заметном издалека образе — кипенно-белом пальто-халате и алом бадлоне. Волосы звезда собрала в тугой конский хвост в стиле Лары Крофт.

Барановская примерила на митинг белое пальто. Скриншот: Первый канал

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