Замену Марку Захарову не нашли: на фоне скандала в «Ленкоме» убрали должность художественного руководителя

Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком» с 1973 года и до самой смерти в 2019 году. С того момента должность была вакантной, и на нее претендовала дочь Марка Анатольевича, актриса Александра Захарова, открыто враждующая с директором «Ленкома» Марком Варшавером. Последний объявил накануне, что должность худрука упразднил.

«После Марка Захарова очень трудно, точнее, невозможно найти человека, который бы мог его заменить. Поэтому за творческую часть будет отвечать главный режиссер, которого назначает директор театра. У нас по-прежнему единоначалие», - заявил «Комсомольской правде» Варшавер.

С дочкой Захарова это решение Варшавер не обсуждал. Упразднение потребовало изменений в уставе, которые вскоре будут внесены. Новым режиссером на творческом совете театра был назначен 38-летний Алексей Франдетти.

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