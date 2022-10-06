Заменивший Маслякова в КВН Маркони поделился своими впечатлениями

Игры КВН в этом году претерпели изменения. Преобразования произошли в стане ведущих – к 80-летнему Александру Маслякову, который по состоянию здоровья с февраля не может вернуться в строй, пришли сразу несколько помощников в лице телеведущих, шоуменов и актеров. Среди новых лиц, заменивших Маслякова, оказался и блогер Владимир Маркони.

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Маркони выступил в роли ведущего игр КВН в Перми, на ¼ финала Первой лиги. Шоумен остался под впечатлением и поделился эмоциями в эфире радио «Юмор ФМ».

«Это было классно, да-да-да, мне было очень интересно посмотреть состояние КВН, про что шутят, как все выглядит. И все в отличной форме!» - рассказал Маркони.

К слову, Александр Масляков осенью вернулся в КВН, но в качестве члена жюри.