Заменит отца Лизе и Гарри? Кого Пугачева пустила в семью после расставания с Галкиным

Алла Пугачева вернулась в Москву, как и обещала. Судя по всему, покидать Россию она больше не планирует – у детей началась школа. А в это время глава семьи Максим Галкин улетел на другой континент, чтобы выступить с концертами. Высказываются предположения, что после всех скандальных заявлений он вряд ли сунется на родину.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тем временем, Пугачева уже отметилась в компании другого мужчины. На День города она отправилась гулять с детьми и дизайнером Игорем Гуляевым, который является ее давним другом. Мужчина отлично ладит с детьми: двойняшек он снял на видео и опубликовал в своем микроблоге.