Заменили: вместо Ивана Урганта сразу две звезды теперь ведут «Алые паруса» в Петербурге

Много лет шоумен был бессменным ведущим праздника.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

В городе на Неве 24 июня традиционно проходит праздник «Алые паруса», ставший выпускным для тысяч окончивших школу ребят. На протяжении многих лет его бессменным ведущим был Иван Ургант. Однако, до последнего не было известно, выйдет ли он на сцену, как прежде. Однако, его заменили.

Вместо Урганта в качестве ведущих выступили певица Алсу и Владимир Маркони. Именно они пожелали доброго пути выпускникам в новой взрослой жизни.

Примечательно, что Алсу в 2009 году была ведущей финала конкурса «Евровидение», проходившего в Москве. Пару ей тогда составил именно Иван Ургант.

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