Залюбоваться можно: Агата Муцениеце в тугих лосинах и кроп-топе блеснула изящными формами под дождем

Агата Муцениеце является известной актрисой. Уже больше 10 лет она снимается в кино. Зрители знают ее по сериалу «Закрытая школа». Также она недавно снялась во второй части фильма «Честный развод». Сама артистка переживала развод с Павлом Прилучным.

Недавно она призналась, что экс-муж даже детям про свадьбу с новой возлюбленной не рассказал. Более того, он не раз брал наследников в отпуск и не предупреждал Агату, что с ним будет новая пассия.