Залюбоваться можно: Агата Муцениеце в тугих лосинах и кроп-топе блеснула изящными формами под дождем

Агата Муцениеце является известной актрисой. Уже больше 10 лет она снимается в кино. Зрители знают ее по сериалу «Закрытая школа». Также она недавно снялась во второй части фильма «Честный развод». Сама артистка переживала развод с Павлом Прилучным.
Недавно она призналась, что экс-муж даже детям про свадьбу с новой возлюбленной не рассказал. Более того, он не раз брал наследников в отпуск и не предупреждал Агату, что с ним будет новая пассия.
Примечательно, что Агата стала еще больше сниматься. Пока она не строит личную жизнь и не видит в этом смысла, так как разочаровалась в браке. Но актриса старается следить за фигурой. Она частая гостья на красных дорожках, где появляется в платьях и костюмах. Муцениеце предпочитает носить сдержанные образы, но иногда делится смелыми кадрами.
На этот раз Агата запечатлелась во время пробежки. Она покрасовалась в кроп-топе и лосинах. Актриса подчеркнула изящные изгибы фигуры и показала плоский живот. Она позировала под дождем. Артистка похвасталась рельефными формами.
«Если любишь спорт, то любишь его в любую погоду! Особенно такую. И не страшит меня ни дождь, ни слякоть. Так я радуюсь спортивным пробежкам до первых заморозков, а потом отдаюсь с душой йоге, дома в тепле с зажженной аромасвечкой», — написала звезда.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие заметили, что она стала чаще хвастаться фигурой после того, как Прилучный перестал скрывать отношения с Зепюр Брутян. Сама актриса призналась, что не хочет больше поднимать тему бывшего мужа.
«Вот это красотка», «Ангельски хороша», «Ну фигурка просто роскошная», «Агата, как вы роскошно выглядите», «Лосины сидят идеально», «Просто слов нет», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды