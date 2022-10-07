Залысины, без половины бровей, межбровная складка: постаревшая Лобода явила миру истинное лицо

Жизнь Светланы Лободы после отъезда из России изменилась кардинально. Где конкретно сейчас поселилась певица – доподлинно неизвестно. Она тщательно охранят свое личное пространство.

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Но то, что ей пришлось отказаться от своей прежней звездной жизни – факт. Лобода призналась, что впервые в жизни ей пришлось самой убирать свою квартиру, самостоятельно стирать белье и даже готовить для близких.

Кроме того, Светлана Лобода, похоже, практически отказалась от услуг бьюти-специалистов. В ее лице стали видны признаки возрастного увядания кожи (межбровная складка).

Волосы звезда уже давно не укладывает вне сцены, порой просто собирая их в хвост. Из-за этого стали заметны залысины в области лба.

Ну и, видимо, артистка больше не ходит к бровисту, ее брови теперь доходят ровно до половины, видимо ранее их певица прокрашивала у профессионала.