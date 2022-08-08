«Залить этих бабуль»: Таня Мусульбес из «Дома-2» поделилась редким кадром с Ирой Пинчук

Ирина Пинчук и Таня Мусульбес подружились во времена участия в проекте «Дом-2» и до сих пор поддерживают отношения.
Подруги часто общаются, проводят время вместе и приглашают друг друга на семейные мероприятия и праздники.
Во время одного из них Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес запечатлелись вместе. Подруги предстали укутанными в плед с оленями около бассейна.
Таня Мусульбес, вероятно, понимая, что за фото ее и Иру Пинчук могут раскритиковать, решила сработать на опережение и сама обозвала себя и подругу бабулями.
Ира Пинчук и Таня Мусульбес. Фото: соцсети
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«У нас настолько редко бывают совместные фотографии, что я решила залить этих бабуль в ленту. На память. Я тебя очень люблю. Ты моя душа… Несмотря ни на что и ни на кого, мы всегда рядом с друг другом и всегда поддержим друг друга», - написала под фото Татьяна Мусульбес.