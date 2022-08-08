«Залить этих бабуль»: Таня Мусульбес из «Дома-2» поделилась редким кадром с Ирой Пинчук

Ирина Пинчук и Таня Мусульбес подружились во времена участия в проекте «Дом-2» и до сих пор поддерживают отношения.

Подруги часто общаются, проводят время вместе и приглашают друг друга на семейные мероприятия и праздники.

Во время одного из них Ирина Пинчук и Татьяна Мусульбес запечатлелись вместе. Подруги предстали укутанными в плед с оленями около бассейна.