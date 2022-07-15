Закуска за 5 минут: фирменный маринад для скумбрии от Бельковича

Ингредиенты:
- Скумбрия с головой 2 шт. 500 г (150 р.)
- Маринад:
- Лук репчатый 1 шт. (5 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Помидор 1 шт. (17 р.)
- Кинза пучок 15 г (13 р.)
- Сахар 1 ст. ложка горкой (2 р.)
- Соевый соус 2 ст. ложки (5 р.)
- Уксус столовый 1 ст. ложка (1 р.)
- Растительное масло 20 мл (3 р.)
- Кориандр горошек 1 ч. ложка (8 р.)
- Соль 1 ч. ложка
- Перец
- Итого: 4 порции = 205 р., 1 порция закуски = 51 р.
Приготовление:
У потрошенной скумбрии отрезать голову, убрать темные пленки внутри и нарезать на средние кусочки.
Фото: СТС
Лук очистить и нарезать крупными кусочками, чеснок нарезать тонкими слайсами, кинзу крупно нарезать, помидор нарезать крупными кусочками и все отправить в глубокую форму.
Ко всем ингредиентам добавить сахар (1 ст. ложку с горкой), 1 ч. ложку соли, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложку уксуса, мятые зерна кориандра, свежемолотый перец и 20 мл растительного масла, перемешать.
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Фото: СТС
Отправить скумбрию в маринад, перемешать. Форму со скумбрией в маринаде накрыть пищевой пленкой или переложить в банку с крышкой, отправить в холодильник минимум на 5 часов.