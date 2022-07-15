Закуска за 5 минут: фирменный маринад для скумбрии от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 205 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Скумбрия с головой 2 шт. 500 г (150 р.)
  • Маринад:
  • Лук репчатый 1 шт. (5 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Помидор 1 шт. (17 р.)
  • Кинза пучок 15 г (13 р.)
  • Сахар 1 ст. ложка горкой (2 р.)
  • Соевый соус 2 ст. ложки (5 р.)
  • Уксус столовый 1 ст. ложка (1 р.)
  • Растительное масло 20 мл (3 р.)
  • Кориандр горошек 1 ч. ложка (8 р.)
  • Соль 1 ч. ложка
  • Перец
  • Итого: 4 порции = 205 р., 1 порция закуски = 51 р.

Приготовление:

У потрошенной скумбрии отрезать голову, убрать темные пленки внутри и нарезать на средние кусочки.

Фото: СТС

Лук очистить и нарезать крупными кусочками, чеснок нарезать тонкими слайсами, кинзу крупно нарезать, помидор нарезать крупными кусочками и все отправить в глубокую форму.

Ко всем ингредиентам добавить сахар (1 ст. ложку с горкой), 1 ч. ложку соли, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложку уксуса, мятые зерна кориандра, свежемолотый перец и 20 мл растительного масла, перемешать.

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Фото: СТС

Отправить скумбрию в маринад, перемешать. Форму со скумбрией в маринаде накрыть пищевой пленкой или переложить в банку с крышкой, отправить в холодильник минимум на 5 часов.

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