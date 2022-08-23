Закрыл портрет жены новой татуировкой: Сильвестр Сталлоне спровоцировал слухи о разводе

На днях появились слухи, что 76-летний Сильвестр Сталлоне разругался со своей женой, 54-летней моделью Дженнифер Флавин. Дело в том, что на правом плече актера долгое время красовалась татуировка в виде очаровательного портрета его супруги. Но внезапно кинозвезда перекрыл ее другим рисунком — изображением своей собаки.

Кроме того, фанаты обнаружили, что жена артиста не подписана на него в популярной социальной сети. А еще недавно она поделилась фотографией, на которой обнимает своих трех дочерей от Сталлоне, с подписью: «Эти девчонки — мой приоритет. Остальное не важно. Мы четверо навсегда».