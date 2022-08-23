Закрыл портрет жены новой татуировкой: Сильвестр Сталлоне спровоцировал слухи о разводе

На днях появились слухи, что 76-летний Сильвестр Сталлоне разругался со своей женой, 54-летней моделью Дженнифер Флавин. Дело в том, что на правом плече актера долгое время красовалась татуировка в виде очаровательного портрета его супруги. Но внезапно кинозвезда перекрыл ее другим рисунком — изображением своей собаки.
Кроме того, фанаты обнаружили, что жена артиста не подписана на него в популярной социальной сети. А еще недавно она поделилась фотографией, на которой обнимает своих трех дочерей от Сталлоне, с подписью: «Эти девчонки — мой приоритет. Остальное не важно. Мы четверо навсегда».
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Согласитесь, достаточно намеков на то, что звездная пара стремительно катится к разводу. Однако официальный представитель актера опроверг этот слух и объяснил, что за дела с татуировкой на плече.
«Господин Сталлоне намеревался обновить татуировку с изображением своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, не поддающимися исправлению, — цитирует представителя издание Daily Mail. — В результате ему пришлось перекрыть исходное изображение татуировкой своего пса из «Рокки», «Буткуса».
«Господин Сталлоне любит свою семью. В настоящее время они вместе снимают реалити-шоу, которое выйдет на Paramount+».
Напомним, для Сильвестра это уже третий брак. Но они с Дженнифер вместе с 1997 года — такие долгие отношения так просто не рушатся.