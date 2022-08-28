«Закряхтела, запыхтела! Еле из машины вылезла»: Пугачева в ультрамодных джинсах палаццо приехала в люксовый бутик

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, тут же увиделась с дизайнером Игорем Гуляевым. Сам модельер был несказанно рад тому, что Примадонна удостоила его такой чести. Он лично встречал артистку, когда та подъехала к его бутику на своем Rolls-Royce.
Певица с ноги открыла дверь авто, однако, выйти из салона без помощи Гуляева не смогла. Алла Борисовна закряхтела и подалась вперед, ухватившись за крепкую руку модельера, который помог ей выбраться из авто.
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«Глазам не верю! Неужели в самом деле это ты!» - восхищался дизайнер.
«Да и уже давно, просто я не могла никак собраться!» - ответила певица, пыхтя вылезая из авто.
На шопинг Алла Пугачева отправилась одна, восьмилетнюю дочку Лизу певица оставила дома. Хотя сестренка Гарри тоже любит обновки. Игорь Гуляев даже как-то передавал для дочки Примадонны молочную дубленку с вышивкой.
«Закряхтела, запыхтела! Еле из машины вылезла», «Аллуся, что-то сдала», «Уснула, небось, разморило на заднем сиденье-то!», «Какая шикарная!», «Максик-то не ревнует к Игорьку?» - шутят фолловеры.