«Закряхтела, запыхтела! Еле из машины вылезла»: Пугачева в ультрамодных джинсах палаццо приехала в люксовый бутик

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, тут же увиделась с дизайнером Игорем Гуляевым. Сам модельер был несказанно рад тому, что Примадонна удостоила его такой чести. Он лично встречал артистку, когда та подъехала к его бутику на своем Rolls-Royce.

Певица с ноги открыла дверь авто, однако, выйти из салона без помощи Гуляева не смогла. Алла Борисовна закряхтела и подалась вперед, ухватившись за крепкую руку модельера, который помог ей выбраться из авто.

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