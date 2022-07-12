«Закружилась голова»: 85-летний Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии

Николай Дроздов накануне заставил многих поволноваться. Телеведущему стало плохо на съемках, сообщалось даже о потере сознания. Ученому вызвали скорую, приехавшие медики оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Медики предположили, что на самочувствии 85-летнего зоолога сказалась аномально жаркая погода.

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Сам Дроздов позже прокомментировал произошедший инцидент. Он рассказал, что врачи измерили ему давление, которое и стало поводом для беспокойства.

«Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок», - цитирует «РИА Новости» Дроздова. - «Сейчас все в порядке».

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