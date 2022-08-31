«Закружил невесту в первом танце назло бывшим»: Прилучный влюбленно приобнял Брутян, показав кадры их богатой свадьбы

Павел Прилучный, который привык скрывать свою личную жизнь от поклонников, почему-то с большим удовольствием делился кадрами со свадьбы с Зепюр Брутян. То ли молодая невеста уговорила возлюбленного сделать их бракосочетание публичным, то ли сам влюбленный «мажор» загорелся идеей поставить на место всех завистников.
Сама Зепюр меняла платья как перчатки — то пышное бальное, то более утонченное и приталенное. На свежем видео, которое Павел показал в сторис микроблога, жених закружил возлюбленную в первом танце, показав ее наряды во всей красе. Зепюр и вовсе выглядела как диснеевская принцесса.
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«Закружил невесту в первом танце назло всем бывшим», «Какое красивое платье у Зепюр! То, что с пышной юбкой», «Дорого-богато», «Агате-то приятно было все это видеть?», «А от «папиной дочки» быстренько открестился», «Одну в Дубай возил, а женился на другой», — написали фолловеры.