«Закружил невесту в первом танце назло бывшим»: Прилучный влюбленно приобнял Брутян, показав кадры их богатой свадьбы

Павел Прилучный, который привык скрывать свою личную жизнь от поклонников, почему-то с большим удовольствием делился кадрами со свадьбы с Зепюр Брутян. То ли молодая невеста уговорила возлюбленного сделать их бракосочетание публичным, то ли сам влюбленный «мажор» загорелся идеей поставить на место всех завистников.

Сама Зепюр меняла платья как перчатки — то пышное бальное, то более утонченное и приталенное. На свежем видео, которое Павел показал в сторис микроблога, жених закружил возлюбленную в первом танце, показав ее наряды во всей красе. Зепюр и вовсе выглядела как диснеевская принцесса.

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