«Законная мачеха»: Малькова набросилась на Макееву из-за воспитания старшего сына

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Вместе с ними живет и старший сын бизнесмена, 17-летний Андрей, который разорвал отношения с родной мамой и слышать ничего о ней не хочет.
Тем временем Светлана Малькова вновь предъявила претензии актрисе. По мнению многодетной мамы, звезда театра не занимается жизнью ее сына.
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: телеграм-канал
«Честно, я думала, законная мачеха ему найдет репетиторов по музыке и пристроит не только в закулисье. Да и брекетов нет до сих пор», — возмутилась Малькова в своем телеграм-канале.
Напомним, в середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Семья поселилась на ферме близ Сиэтла и стала посещать секту.
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