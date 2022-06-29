«Законная мачеха»: Малькова набросилась на Макееву из-за воспитания старшего сына

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Вместе с ними живет и старший сын бизнесмена, 17-летний Андрей, который разорвал отношения с родной мамой и слышать ничего о ней не хочет.

Тем временем Светлана Малькова вновь предъявила претензии актрисе. По мнению многодетной мамы, звезда театра не занимается жизнью ее сына.