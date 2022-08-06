«Закомплексованный холостяк на каблуках»: Миро разнесла Тимати

Недавно Тимати признался, что сейчас ему не с кем обсудить современное искусство, поскольку никто из его возлюбленных, кроме Анастасии Решетовой, в нем не разбирается.

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По мнению Лены Миро, слова рэпера были обращены к его нынешней девушке Валентине Ивановой, так как он привык выстраивать отношения с женщинами «в формате треугольника».

Проще говоря, каждой новой избраннице напоминать о бывшей.

«Зачем? А чтобы вы не зазнавались и знали свое место: в полуприседе, ссутулившись, у ноги», — высказалась Лена.

Миро предположила, что таким образом «крайне неуверенный в себе» Тимати заставляет девушек конкурировать, повышая свою значимость.

«Ревнуй, теряй уверенность в себе и все больше попадай под влияние 40-летнего закомплексованного холостяка на каблуках», — подытожила блогерша на сайте lena-miro.ru.