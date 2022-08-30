«Закомплексованная, крикливая, недобрая тетка с бревна»: Бородину пригвоздила Миро после выходки Омарова

Лена Миро нелестно высказалась о Ксении Бородиной, сравнивая ее с новой пассией ее экс-мужа Курбана Омарова.

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Блогер считает, что мужчины выбирают себе после развода женщин — полных противоположностей бывших. Вот и на этот раз, считает Миро, вместо жесткой Бородиной он выбрал мягкую блондинку.

«Год за годом Курбанчик жил рядом с закомплексованной, крикливой, недоброй теткой с бревна, которая только и делала, что фотошопила свой птоз, нос и прыщи. Ей на смену пришла другая — хорошо воспитанная, милая, легкая, но при этом с большим чувством собственного достоинства», — написала в ЖЖ Миро.