Закинула ногу на ногу: Пугачева в коротеньком алом платье и кокетливой шляпке восседала в кресле на памятном фото

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой сейчас находятся в Юрмале, где снимают роскошный особняк. Судя по всему, возвращаться в Россию звездное семейство не планирует.