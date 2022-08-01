Закинула ногу на ногу: Пугачева в коротеньком алом платье и кокетливой шляпке восседала в кресле на памятном фото

В Сети появилось архивное фото известной певицы Аллы Пугачевой, правда, сделанное не так и давно.
Фанатский аккаунт, посвященный Примадонне, разместил кадр, на котором Алла Борисовна выглядит кокетливо и роскошно.
Алла Пугачева в красном мини-платье, обнажившим ее стройные ножки, кардигане и кокетливой шляпке восседает в кресле. Ножку она закинула на ножку, что только подчеркнуло их красоту.
Алла Пугачева в алом платье. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна, и попросили ее мужа Максима Галкина бережно относиться к звезде.
«Молодец! Так держать», «Против возраста не попрешь, как ни выгляди, свое берет», «Аллочка, какая вы невероятная леди, молодая такая, как в старые добрые. Я был на том самом концерте и так жду еще ваше выступление, боюсь очень, что вы уйдете на небо. Пусть Максим вас оберегает, как птичку», «Восхищаюсь, супер!» - высказались в Сети.
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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой сейчас находятся в Юрмале, где снимают роскошный особняк. Судя по всему, возвращаться в Россию звездное семейство не планирует.