Захотелось в Краснодар? Нетребко в австрийских полях вспомнила, каким вкусным был мамин компот

В своем микроблоге Анна Нетребко поделилась свежим летним снимком, прогулявшись по австрийским полям. В кадре оперная дива предстала в белоснежном шелковом костюмчике с принтом в виде граната. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова примерила шортики с воланами и блузку с ультрамодным воротничком «Клодин».
В жаркую погоду Анна наслаждалась фруктовым компотом, припомнив, что именно этот напиток был ее любимым. Многие поклонники тут же решили, что, находясь в Европе, оперная дива соскучилась по родине. И особенно по Краснодару.
«Вбежали в июль. Компот. Летом, в жару всегда надо пить компот! В детстве моя мама всегда его варила! Холодный и кисленький — из свежих фруктов», — отметила певица.
Анна Нетребко в костюмчике с гранатами прогулялась по полю. Фото: личный архив
Снимок Анны Нетребко по достоинству оценил и именитый композитор Игорь Крутой. Музыкант отметился лайком под фото оперной дивы, дав понять, что его вдохновили пейзажи и красоты, которые запечатлела артистка.
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«В Краснодар, может?», «Какая красота вокруг», «Костюмчик детский какой-то», «Отпуск? Круто», «Природа — как в Краснодаре», «Захотелось в родные края?», «Мамин компотик — самое лучшее», — отметили фолловеры.