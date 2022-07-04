Захотелось в Краснодар? Нетребко в австрийских полях вспомнила, каким вкусным был мамин компот

В своем микроблоге Анна Нетребко поделилась свежим летним снимком, прогулявшись по австрийским полям. В кадре оперная дива предстала в белоснежном шелковом костюмчике с принтом в виде граната. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова примерила шортики с воланами и блузку с ультрамодным воротничком «Клодин».

В жаркую погоду Анна наслаждалась фруктовым компотом, припомнив, что именно этот напиток был ее любимым. Многие поклонники тут же решили, что, находясь в Европе, оперная дива соскучилась по родине. И особенно по Краснодару.

«Вбежали в июль. Компот. Летом, в жару всегда надо пить компот! В детстве моя мама всегда его варила! Холодный и кисленький — из свежих фруктов», — отметила певица.