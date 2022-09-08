«Захотела есть, ей Ягудин кинул палку»: Ярушин раскрыл суть «конфликта» с Боней на шоу «Звезды в Африке»

Напомним, что история, произошедшая на «Звездах в Африке», широко обсуждалась в свое время в СМИ, сообщает «АиФ».

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Поговаривали, что Боня из-за сложных условий и проблем со здоровьем расплакалась, а актер начал подшучивать и всячески задевать ее. Тогда телеведущая назвала Ярушина «неприятным мужчиной», а тот в ответ заявил: «Виктория Монаковна, это не «Дом-2».