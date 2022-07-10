Захотел побыть один: Александр Серов дал дочери три дня, чтобы та съехала из его дома

Блогер и певица Мишель Серова уже больше месяца не живет со знаменитым отцом. Народный артист России Александр Серов дал дочери три дня, чтобы она вместе со своей семьей покинула его дом.

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Из рассказа Мишель в соцсетях следует, что тему переезда поднял сам артист. Музыкант заявил, что хочет побыть один и восстановиться. Послушная дочь прислушалась к словам отца и пошла собирать чемоданы. Правда, вместо трех дней звездная чета уложилась в один.

«Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда. Собственно поэтому мы перевозили все в один день», — поделилась дочь певца.

Сейчас Мишель проживает в коттеджном поселке на Киевском шоссе. Звездная наследница давно наладила свой быт и впредь не собирается возвращаться в апартаменты родителя. Она признается, что не держит зла на отца.

К слову, места в доме Александра Серова более чем достаточно. Певец живет в подмосковном Красногорске в двухэтажном коттедже площадью почти 500 «квадратов». Строение оформлено в английском стиле и напоминает настоящий дворец.