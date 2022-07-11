Захарова назвала уехавших за рубеж звезд «отпускниками-подснежниками»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграм» заявила, что год назад в программе «Алена, блин!» ведущая спросила ее: что поменяется в стране, если она уедет из России.

По словам Захаровой, такого поворота она не ожидала. Захарова ответила ведущей Алене Жигаловой, что все ее предки из России, поэтому все невзгоды надо проходить вместе.

«Вот прошел год. Я увидела «отпускников-подснежников», «отъехавших патриотов», «отдыхающих от неработы», «растерявшийся креативный класс», «матерящуюся интеллигенцию». Но они были в меньшинстве. А абсолютное большинство предстало ожидаемо сопереживающими, сочувствующими и глубокими людьми, совестливыми и великодушными. Не ура-патриотами, а людьми, заботящимися о стране, народе, прошлых и будущих поколениях. Каждый по-своему, как может и умеет. Потому что «не отрекаются - любя», потому что «у нас еще здесь дела», - заявила Захарова.

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Напомним, что за последние месяцы из страны уехали некоторые звезды. Среди них такие личности, как певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич и некоторые другие.

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