Захар Прилепин — об отмене фильма с Чулпан Хаматовой: «Прокат не резиновый!»

В российском прокате не выйдет фильм «Просточеловек» с участием актрисы Чулпан Хаматовой. Почему это абсолютно нормальное явление, а вовсе не трагедия, объяснил писатель Захар Прилепин. В своем Telegram-канале он поделился воспоминаниями о похожих ситуациях, в которых оказывался он сам.

«Я тоже снимался в кино несколько раз, и фильмы эти, как правило, не получали проката. Так бывает, и это не трагедия. Прокат не резиновый», — цитирует писателя издание РИА ФАН.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, о том, что драма режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек», одну из главных ролей в которой исполнила Чулпан Хаматова, не выйдет в российском прокате, стало известно 25 августа.