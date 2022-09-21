Захар Прилепин о Пускепалисе: «Обожал его. Души в нём не чаял»

Известный писатель Захар Прилепин отреагировал на известие о гибели актера Сергея Пускепалиса. Он рассказал, что Пускепалис в последнее время стал его лучшим другом, и он был очень хорошим - добрым, щедрым, самым светлым.

«Обожал его. Души в нём не чаял. Он был удивительный, небывалый», - написал Прилепин.

Актера и писателя сблизил Донбасс. Вместе они проводили фестивали, выступали, строили планы. Прилепин не раз бывал у товарища в гостях.

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