Захар Прилепин о Пускепалисе: «Обожал его. Души в нем не чаял»

Писатель надеется, что Сергей перед смертью успел узнать новость, которую так ждал.
Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис. Фото: соцсети

Известный писатель Захар Прилепин отреагировал на известие о гибели актера Сергея Пускепалиса. Он рассказал, что Пускепалис в последнее время стал его лучшим другом и он был очень хорошим — добрым, щедрым, самым светлым.

«Обожал его. Души в нем не чаял. Он был удивительный, небывалый», — написал Прилепин.

Актера и писателя сблизил Донбасс. Вместе они проводили фестивали, выступали, строили планы. Прилепин не раз бывал у товарища в гостях.

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Он отметил, что 20 сентября унесло жизнь Сергея Бодрова, а теперь в этот же день погиб Сергей Пускепалис. Оба они были «братьями» всей стране.

«Серег, ты успел узнать, что все, о чем мы мечтали — начало сбываться? Ты видел эти новости? Посмотри на нас, пожалуйста», — добавил Прилепин, имея в виду новость о назначении дат референдумов в ДНР и ЛНР.

Пускепалис и его водитель погибли в ДТП на 201-м километре автодороги М-8. Актер перегонял на Донбасс бронированный Ford Transit — бывший инкассаторский микроавтобус, который теперь мог послужить верой и правдой защитникам Донецкой области.

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