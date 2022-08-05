Закат, Юрмала, терраса ресторана: Галкин оказался зажат между Пугачевой и Вайкуле

Алла Пугачева уже много лет дружит с Лаймой Вайкуле. Обе ездят к друг другу в гости. Так латвийская певица не раз бывала в подмосковном замке в деревне Грязь, а Примадонна, наведываясь в Юрмалу, всегда находит время, чтобы поболтать с Лаймой.

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Веселую компанию, которую разбавил шоумен Максим Галкин можно было увидеть и на террасе ресторана. Закат, Юрмала, легкий бриз, пляж — такими пейзажами любовались Примадонна с мужем.