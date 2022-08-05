Закат, Юрмала, терраса ресторана: Галкин оказался зажат между Пугачевой и Вайкуле

Алла Пугачева уже много лет дружит с Лаймой Вайкуле. Обе ездят к друг другу в гости. Так латвийская певица не раз бывала в подмосковном замке в деревне Грязь, а Примадонна, наведываясь в Юрмалу, всегда находит время, чтобы поболтать с Лаймой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Веселую компанию, которую разбавил шоумен Максим Галкин можно было увидеть и на террасе ресторана. Закат, Юрмала, легкий бриз, пляж — такими пейзажами любовались Примадонна с мужем.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и Лаймой Вайкуле на террасе ресторана в Юрмале. Фото: личный архив
Кстати, шоумен Максим Галкин оказался зажат между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Обе певицы прильнули к крепкому плечу юмориста, который выглядит вполне довольным.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Лайма Вайкуле может помочь Примадонне пристроить двойняшек Гарри и Лизу в школу в Риге.