«Заговорила только, когда пересекла границу»: Гаспарян оценил возвращение Пугачевой в Россию

Как отметил Гаспарян, Алла поплевывает спокойно на всех со своей «пугачевской колокольни».

«Она распахивает дверь лимузина ножкой, публикует всего три поста, но каких. У нее было оглушительное молчание, но на самом деле было понятно, что она делает и как ко всему относится. Она заговорила только, когда пересекла границу. Она как сказала? Не побежала на баррикады», - заявил Гаспарян.

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Напомним, что Алла Пугачева несколько дней недель назад появилась в России. При этом она уже сделала несколько громких заявлений.