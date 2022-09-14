«Заговорила только, когда пересекла границу»: Гаспарян оценил возвращение Пугачевой в Россию

Журналист Артур Гаспарян в программе «И грянул Грэм» оценил возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию.
«Она блестяще исполнила трагикомедию. С бесконечным количеством совершеннейших граней. Это громкая история – возвращение Аллы. Блестящее, несуетливое, с чувством собственного достоинства.
Все, что ни сделает Алла - работает в ее копилку. Она каждым своим поступком на скользкой поляне, где можно вляпаться в какашку, всегда умудряется пройти так, что только больше добавляет к достоинству ее величия».
Как отметил Гаспарян, Алла поплевывает спокойно на всех со своей «пугачевской колокольни».
«Она распахивает дверь лимузина ножкой, публикует всего три поста, но каких. У нее было оглушительное молчание, но на самом деле было понятно, что она делает и как ко всему относится. Она заговорила только, когда пересекла границу. Она как сказала? Не побежала на баррикады», - заявил Гаспарян.
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Напомним, что Алла Пугачева несколько дней недель назад появилась в России. При этом она уже сделала несколько громких заявлений.