Загородный отдых, спорт и музыка – от Радио MAXIMUM

Радио MAXIMUM подготовило приятный сюрприз для своих слушателей – три дня отдыха на природе всей семьей. Время – с 26 по 28 августа. Место встречи – село Бунырево Алексинского района Тульской области: именно там, на площадке фестиваля «Дикая мята», пройдет кемпинг MAXI CAMP.
В программе – не только лекции и мастер-классы, но и йога, и спортивное ориентирование, а еще – веселая игра тэг-регби. Гостей ждут развлечения на любой вкус: начиная от ночного видеосалона и гастросетов и заканчивая курсами по выживанию в диких условиях. Кроме того, на сцене каждый вечер будут выступать музыкальные коллективы.
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«MAXI CAMP — это возможность попробовать всё то, что мы не успели сделать за это лето: позаниматься спортом на свежем воздухе, поучаствовать во всевозможных состязаниях и квестах, оценить кулинарные изыски и, конечно, послушать классную музыку.
Мы скрупулёзно отбирали для вас самых лучших представителей отечественной альтернативной сцены. Уверен, вы отдохнете в течение этих трёх дней душой и телом и достойно закроете этот летний сезон!» — уверяет программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев.