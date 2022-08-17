Загородный отдых, спорт и музыка – от Радио MAXIMUM

Радио MAXIMUM подготовило приятный сюрприз для своих слушателей – три дня отдыха на природе всей семьей. Время – с 26 по 28 августа. Место встречи – село Бунырево Алексинского района Тульской области: именно там, на площадке фестиваля «Дикая мята», пройдет кемпинг MAXI CAMP.

В программе – не только лекции и мастер-классы, но и йога, и спортивное ориентирование, а еще – веселая игра тэг-регби. Гостей ждут развлечения на любой вкус: начиная от ночного видеосалона и гастросетов и заканчивая курсами по выживанию в диких условиях. Кроме того, на сцене каждый вечер будут выступать музыкальные коллективы.

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