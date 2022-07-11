Загорелая и стройная: Нетребко в белом мини-платье оверсайз предстала на море

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и посетила самые отдаленные уголки планеты.

Однако в последнее время у артистки гораздо меньше концертов, чем в прошлом году. И хоть она вернулась на сцену в Италии, ее концерты в Германии недавно отменили.