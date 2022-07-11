Загорелая и стройная: Нетребко в белом мини-платье оверсайз предстала на море

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и посетила самые отдаленные уголки планеты.
Однако в последнее время у артистки гораздо меньше концертов, чем в прошлом году. И хоть она вернулась на сцену в Италии, ее концерты в Германии недавно отменили.
Если в начале лета Анна была у себя дома в Вене. Она устраивала посиделки с друзьями и много гуляла, то теперь певица приехала в Верону, где на днях выступила на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. Она также успела покататься на яхте в мини-шортах, а на днях артистка устроила велопрогулку с сыном Тьяго.
Теперь Нетребко оказалась на морском побережье в Езоло. Она решила погулять и насладиться теплой погодой. Оперная дива облачилась в мини-платье оверсайз с нежным принтом и украсила прическу косынкой. Лук дополнили лапти. Наряд позволил ей подчеркнуть постройневшие ноги и загар.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Ох, лето! Между спектаклями Аиды на Арене ди Верона — будем плавать, кушать и кататься на лисапедах», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 50 лет. Многие также пришли в восторг от ее трендового летнего образа.
«Вы супер классная!», «Возраст не имеет значения! Белая косыночка очаровательна! А вы прекрасны всегда!», «Лето — это счастье!», «Как же вы постройнели», «Платье просто очаровательное», — прокомментировали кадры подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды