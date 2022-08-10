Загитова возвращается в большой спорт

Алина Загитова, переставшая участвовать в соревнованиях по фигурному катанию три года назад, планирует ставить показательные номера и, вполне вероятно, показывать их на турнирах в России.
Об этом фигуристка рассказала в интервью. Сейчас Загитова исполняет главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.
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«А дальше — если предложат выступить [на турнирах российского серии Гран-при], скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать», — приводит слова спортсменки Телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».