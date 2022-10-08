Загитова честно о Бузовой на «Ледниковом периоде»: «Думала, она меня съест»

Российская фигуристка Алина Загитова снова стала ведущей нового сезона популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». В интервью Ляйсан Утяшевой спортсменка рассказала, что ей было сложно с Ольгой Бузовой, когда она снималась в шоу два года назад.

«Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть. Мне было 17 лет…» — делилась фигуристка.

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Загитову часто критикуют за дикцию. Поклонники проекта считают, что спортсменка не очень подходит для роли ведущей на «Ледниковом периоде». Однако фигуристка работает над собой и стойко переносит хейт.