Загадочная череда смертей: умер клавишник «Ласкового мая»

Череда смертей участников группы «Ласковый май» продолжается. В понедельник, 10 октября, стало известно об уходе клавишника из первого состава группы Михаила Афанасьева.

«Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек», - заявил в соцсетях Андрей Разин.

Причину смерти пока не назвали.

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По подсчетам поклонников коллектива, это уже 17-я смерть в истории «Ласкового мая». В июне этого года скончался Юрий Шатунов.