Загадки, которые оставил после себя Шатунов: разная одежда на камерах, невызванная скорая и другое

Прошло уже 100 дней со дня смерти Юрия Шатунова, но целая армия поклонников не до сих пор не желает мириться с его уходом. Это выражается в том, что народ пытается найти в его уходе неестественные причины, а кое-кто и вовсе настаивает, что артист жив.

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Фанаты, как пишет КП, создали целое сообщество, где люди делятся несостыковками в его истории смерти. Одни где-то услышали, что скорую никто не вызывал на самом деле, дескать просто был звонок дежурному с просьбой проконсультировать, как помочь человеку при приступе.

А когда Аркадий Кудряшов прибыл с Юрием Шатуновым в больницу, их вид тоже показался людям странным.

«Слишком много нестыковок, в том числе на последнем видео, где Шатунова заносят в больницу. Как-то спокойно все это происходит, хотя явно видно, что Юрию плохо. Занесли его в светлой одежде, а вынесли потом в темной футболке. Все это наводит на размышления. А выносили ли Юру вообще из больницы?» - рассуждают фанаты.

Отметим, что полиция никакого криминала в смерти Шатунова не обнаружила.