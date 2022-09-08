Задувает бенгальские огни: Волочкова в нескромном алом платье со шлейфом оконфузилась на презентации клипа

Балерина закатила праздник, выпустив клип на песню «Глоток любви». Звезда сменила два образа с глубоким декольте.
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

Анастасия Волочкова в свои 46 лет продолжает вступать на сцене. Каждый год она привлекает к себе внимание, когда начинает постить фото с очередным бойфрендом.

Однако пока свою любовь артистка не нашла. Зато часто она веселится в компании Никиты Джигурды или плескается в купели прямо во дворе своего особняка. 

Бывшая солистка Большого театра занимается не только танцами, но и певческой карьерой. Недавно она записала несколько новых песен. А накануне артистка устроила презентацию клипа на новую  композицию «Глоток любви». Еще дома она облачилась в белое платье-жакет с глубоким декольте и отправилась на мероприятие.

«Еду красиво и не одна», — заинтриговала звезда.

А вот перед гостями Анастасия уже появилась в алом платье со шлейфом. Кружевной наряд подчеркивал изгибы ее фигуры и другие прелести. Колье красовалось на ее шее. Примечательно, что во время мероприятия балерины оконфузилась. Когда ей вынесли торт, то она попыталась задуть бенгальские огни словно это свечки. 

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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

К слову, пришел ее поздравить Прохор Шаляпин. Он пришел со своей избранницей Ольгой Сан. Певец не скрывает, что пока жениться не намерен. Весь вечер Волочкова получала комплименты. А вот поклонники посчитали, что в 46 лет ей стоит одеваться скромнее. 

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