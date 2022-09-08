Задувает бенгальские огни: Волочкова в нескромном алом платье со шлейфом оконфузилась на презентации клипа

Анастасия Волочкова в свои 46 лет продолжает вступать на сцене. Каждый год она привлекает к себе внимание, когда начинает постить фото с очередным бойфрендом.
Однако пока свою любовь артистка не нашла. Зато часто она веселится в компании Никиты Джигурды или плескается в купели прямо во дворе своего особняка.
Бывшая солистка Большого театра занимается не только танцами, но и певческой карьерой. Недавно она записала несколько новых песен. А накануне артистка устроила презентацию клипа на новую композицию «Глоток любви». Еще дома она облачилась в белое платье-жакет с глубоким декольте и отправилась на мероприятие.
«Еду красиво и не одна», — заинтриговала звезда.
А вот перед гостями Анастасия уже появилась в алом платье со шлейфом. Кружевной наряд подчеркивал изгибы ее фигуры и другие прелести. Колье красовалось на ее шее. Примечательно, что во время мероприятия балерины оконфузилась. Когда ей вынесли торт, то она попыталась задуть бенгальские огни словно это свечки.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
К слову, пришел ее поздравить Прохор Шаляпин. Он пришел со своей избранницей Ольгой Сан. Певец не скрывает, что пока жениться не намерен. Весь вечер Волочкова получала комплименты. А вот поклонники посчитали, что в 46 лет ей стоит одеваться скромнее.