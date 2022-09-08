Задувает бенгальские огни: Волочкова в нескромном алом платье со шлейфом оконфузилась на презентации клипа

Анастасия Волочкова в свои 46 лет продолжает вступать на сцене. Каждый год она привлекает к себе внимание, когда начинает постить фото с очередным бойфрендом.

Однако пока свою любовь артистка не нашла. Зато часто она веселится в компании Никиты Джигурды или плескается в купели прямо во дворе своего особняка.