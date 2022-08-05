Задрала футболку и показала себя со всех сторон: пассия Харламова блеснула фигурой

Актриса комедии «Гусар» Катерина Ковальчук давно встречается с юмористом Гариком Харламовым. Пара нечасто светится вместе, но то, что они еще встречаются, подтверждает мама комика: названая свекровка с избранницей своего сына часто видится и вместе развлекается.

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Сама Ковальчук свободное время, которое у нее появляется, стремится проводить с пользой и спешит в спортзал. Она добилась больших успехов и вот-вот порадует Харламова шпагатом. На сей раз она продемонстрировала точеные формы со всех сторон, задрав футболку и покрутившись перед зеркалом.