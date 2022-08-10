Задержана на границе с Эстонией: Муцениеце объявила о возвращении в Россию

Агата Муцениеце по-прежнему является гражданкой Латвии. Именно поэтому, говорит актриса, она не меняет фамилию после развода с Павлом Прилучным.

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Дескать, в другой стране это сделать проблематично. Напомним, звезда официально является Агатой Прилучной, а фамилию Муцениеце оставила в качестве сценического псевдонима.

Этим августом Агата Муцениеце решила навестить свою маму в латвийской деревне, уехав к родительнице на машине в сопровождении детей от Павла Прилучного.

В настоящий момент артистка сообщила в своем телеграме, что задержана на границе с Эстонией. При этом причину образовавшейся перед ней пробки она до конца понять не может.