Задержана на границе с Эстонией: Муцениеце объявила о возвращении в Россию

Агата Муцениеце по-прежнему является гражданкой Латвии. Именно поэтому, говорит актриса, она не меняет фамилию после развода с Павлом Прилучным.
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Дескать, в другой стране это сделать проблематично. Напомним, звезда официально является Агатой Прилучной, а фамилию Муцениеце оставила в качестве сценического псевдонима.
Этим августом Агата Муцениеце решила навестить свою маму в латвийской деревне, уехав к родительнице на машине в сопровождении детей от Павла Прилучного.
В настоящий момент артистка сообщила в своем телеграме, что задержана на границе с Эстонией. При этом причину образовавшейся перед ней пробки она до конца понять не может.
«Друзья, я возвращаюсь в Москву. Сейчас стою на границе, передо мной одна машина. Причем вроде все ок, машины начинают пропускать, пропускают быстро, а потом раз — и все стоят полтора часа в пробке! Просто никого не пропускают, горит красный свет! Почему? Что происходит? Не понятно! Какая-то жесть!» — пожаловалась Агата Муцениеце подписчикам в своем телеграме.