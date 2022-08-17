Задаст жару: утянутая в латекс Лиза Арзамасова пошла учиться стрип-пластике

Известная актриса и молодая мама Лиза Арзамасова расширяет горизонты. Звезда обнаружила недалеко от своего дома танцевальную студию и решила записаться туда.
Судя по наряду, в котором Лиза Арзамасова предстала в микроблоге, танцует она что-то вроде стрип-дэнса.
Лиза Арзамасова надела утягивающий черный костюм, напоминающий латекс, и встала на высокие каблуки. А именно в таком виде и занимаются стрип-пластикой. К тому же на видео Лиза Арзамасова показала парочку характерных движений.
«Уж насколько я не танцую, это надо знать. Только если поставлена такая рабочая задача, а для себя — никогда. И вот сейчас решилась: не для шоу, не для работы, а для радости! Купила туфельки и пошла в танцевальную студию», — поделилась в микроблоге Лиза Арзамасова.
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Лиза Арзамасова добавила, что впервые не чувствует ответственности за результат, а значит, можно расслабиться и получить удовольствие от процесса.