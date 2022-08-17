Задаст жару: утянутая в латекс Лиза Арзамасова пошла учиться стрип-пластике

Известная актриса и молодая мама Лиза Арзамасова расширяет горизонты. Звезда обнаружила недалеко от своего дома танцевальную студию и решила записаться туда.

Судя по наряду, в котором Лиза Арзамасова предстала в микроблоге, танцует она что-то вроде стрип-дэнса.

Лиза Арзамасова надела утягивающий черный костюм, напоминающий латекс, и встала на высокие каблуки. А именно в таком виде и занимаются стрип-пластикой. К тому же на видео Лиза Арзамасова показала парочку характерных движений.