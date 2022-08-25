«Зачем я это сделал»: звезда «Битвы экстрасенсов» предсказывал смерть Кочервей

Никита Турчин рассказал, как погибнет модель, еще несколько лет назад.
Никита Турчин и Анастасия Кочервей. Фото: соцсети

Никита Турчин и Анастасия Кочервей. Фото: соцсети

Трагическая смерть Анастасии Кочервей обрастает новыми пугающими подробностями. Участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин заявил, что предсказал гибель звезда «Дома-2» еще несколько лет назад.

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«Дословно сказал: это будет связано с водой, возможно, убийство», — рассказал Турчин «СтарХиту».

По словам Никиты, пророчество он сделал на дне рождения Анастасии, прямо во время застолья. Сейчас экстрасенс корит себя за то, что предрек трагедию.

Молодой человек близко дружил с покойной моделью и знал много ее тайн.

«Она столько в жизни всего прошла: потерю ребенка, тюрьму, попытку суицида, с инвалидного кресла встала. И так умереть… Мне обидно, что я ей эту смерть предсказал. Зачем я это сделал», — поделился Никита.

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