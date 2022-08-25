«Зачем я это сделал»: звезда «Битвы экстрасенсов» предсказывал смерть Кочервей

Трагическая смерть Анастасии Кочервей обрастает новыми пугающими подробностями. Участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин заявил, что предсказал гибель звезда «Дома-2» еще несколько лет назад.

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«Дословно сказал: это будет связано с водой, возможно, убийство», — рассказал Турчин «СтарХиту».

По словам Никиты, пророчество он сделал на дне рождения Анастасии, прямо во время застолья. Сейчас экстрасенс корит себя за то, что предрек трагедию.