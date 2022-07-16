«Зачем вы сами подставляетесь?»: Михалков снова раскритиковал «Ельцин Центр» и Куйвашева

Режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» снова раскритиковал «Ельцин Центр» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Михалков включил запись слов Куйвашева, где он оправдывает существование «Ельцин Центра». «Я знаю, что «Ельцин Центр» сдает в аренду помещения. Чем меньше будет мероприятий, тем больше нам придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?», - говорил Куйвашев.

«Евгений Владимирович, ну зачем вы сами подставляетесь? Вы же понимаете, что за мероприятия проводит «Ельцин Центр» для того, как вы говорите, окупить свое существование», - заметил Никита Михалков.

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Напомним, что Никита Михалков регулярно критикует «Ельцин Центр». Он не раз предлагал закрыть данное учреждение.