Зачем Валерий Леонтьев требует заклеивать окна в гостинице мусорными пакетами

Райдер Валерия Леонтьева довольно неприхотлив, за исключением одного странного пункта. Артист требует, чтобы в его гостиничном номере было много мешков для мусора.

Дело в том, что ими заклеивают окна для того, чтобы солнечные лучи не мешали Валерию Яковлевичу выспаться. Не стоит забывать, что артисты во время гастролей каждый день меняют города и часто оказываются в разных часовых поясах.

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В остальном же артист совершенно непривередлив.