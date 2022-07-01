«Зачем в 40 пытаться выдать себя за 20-летнюю?»: Миро не вынесла снимка Макеевой без прикрас

Блогер полагает, что на фото справа звезда могла якобы применить обработку. И именно в этом кроется якобы причина такой разницы.

«Жестко она с собой, конечно. Такое катастрофическое неприятие себя — это, наверное, очень тяжко. Зачем в 40 пытаться выдать себя за 20-летнюю? Это же реально стыдно!» — написала в своем ЖЖ Миро.

Отметим, что иногда люди просто плохо получаются на фото. И не каждый умеет профессионально позировать в кадре. Не так ли?

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