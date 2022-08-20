«Зачем тянуть за собой мужика?»: Макееву распекли за гиперопеку над мужем

Решение Анастасии Макеевой сделать мужа-строителя своим директором получило неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Отреагировала на него и Лена Миро.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Блогер скептически отнеслась к идее актрисы. По ее словам, как бы Макеева позднее не пожалела о своем широком жесте.

«Чем и о чем думает Макеева, я тоже не понимаю. Сколько в жизни случаев, когда у разбитого корыта любви оказывалась возрастная, успешная в своем деле женщина, которой так отчаянно хотелось страсти и ласки, что она тянула на себе мужика, назначала своим директором, продюсером, верила ему, приподнимала в глазах окружающих, пела ему дифирамбы.

А он, выжав из нее все что мог, уходил. Зачем тянуть за собой мужика?» — задалась вопросом Миро.

Напомним, Анастасия Макеева пристроила избранника к себе в качестве концертного директора. Кроме того, Роман Мальков помогает жене в ее двух бизнес-направлениях — продаже одежды и в квантовой психологии.