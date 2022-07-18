«Зачем ты это делаешь?»: Кушанашвили обрушился на Разина после его откровений о Шатунове

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после ухода из жизни Юрия Шатунова сделал ряд громких заявлений, в том числе и о причинах смерти певца. В частности, он заявил, что инфаркт у артиста случился на фоне употребления алкоголя вместе с транквилизаторами. Мол, предынфарктное состояние исполнителя «Белых роз» было длительным, но на сцену выходить надо, поэтому его пичкали таблетками.

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Каково?» на YouTube обратил внимание на выпад Разина. Журналист не понимает, зачем сбежавший из страны продюсер это все говорит.

«Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ну зачем ты это делаешь?! Ты же любил этого парня как своего брата? А он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь ему плевать в догон? Какие транквилизаторы? Оставьте этого парня в покое!» - разразился эмоциями Кушанашвили.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Шатунов умер 23 июня. Причиной смерти стал инфаркт, ему было 48 лет.