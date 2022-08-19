Зачем так худеть? Неузнаваемая Анна Плетнева упала в обморок прямо перед поклонниками

В Сочи после годового перерыва из-за ковидных ограничений состоялся фестиваль актуальной музыки LiveFest. На нем поклонники могли увидеть 44-летнюю солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу.

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Из аппетитной брюнетки с пухлыми щечками она неожиданно превратилась в худую и практически неузнаваемую девицу с модельной фигурой.

Ее смелый костюм, напоминающий наряды для взрослых, ошеломил зрителей. Удивила Анна Плетнева еще и тем, что упала в обморок перед фанатами после концерта. То ли жара виновата, то голод — уж больно худенькой стала артистка.

Как пишет КП, звезда быстро пришла в себя и зажигательно выступила с небольшим мини-концертом на after-party.